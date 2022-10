केरल सरकार ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए लिया बड़ा फैसला, शराब पीकर गाड़ी चलाई तो मिलेगी ये सजा

जो लोग शराब के नशे में वाहन चलाकर दुर्घटना का कारण बनते हैं, उन्हें ट्रॉमा केयर और प्रशामक देखभाल केंद्रों पर तीन दिन अनिवार्य सामाजिक सेवा करनी होगी। यह जुर्माना और लाइसेंस निलंबन के अतिरिक्त है। यह फैसला मंत्री एंटनी राजू की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक से आया है।

केरल सरकार ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए सरकार ने समाज सेवा और प्रशिक्षण अनिवार्य करने का गुरुवार को फैसला किया है। यानी कि अब नशे की हालत में वाहन चलाने और ट्रैफिक नियम तोड़ने के लिए कम से कम 3 दिनों तक समाजसेवा करनी होगी इसके अलावा उन्हें ट्रैफिक नियमों की फिर से ट्रेनिंग दी जाएगी।

Kerala Government makes social service mandatory for driving violations under influence of alcohol