नाबालिग लड़की पिता को डोनेट करेगी लीवर, केरल हाईकोर्ट ने दी मंजूरी

17 साल की नाबालिग लड़की अपने पिता को लीवर डोनेट कर सकती है। केरल हाई कोर्ट ने लड़की की याचिका को स्वीकार करते हुए लीवर के एक हिस्से को दान करने की इजाजत दे दी है।

Kerala High Court Allows 17-Year-Old Minor To Donate Liver For Her Father