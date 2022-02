पति के रोकने के बाद भी सीक्रेट कॉल करती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

पति पत्नी के रिश्ते के बीच एक बहुत नाजुक डोर होती है और वो है भरोसा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भरोसा तोड़ता है नतीजा तलाक तक पहुंच जाता है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पत्नी पति के मना करने के बाद भी देर रात किसी और से सीक्रेट टॉक करती थी। अब केरल हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला दिया है।

पति पत्नी के रिश्ते के बीच एक बहुत नाजुक डोर होती है और वो है भरोसा। जब ये भरोसा टूटता है तो नतीजा बुरा ही होता है। कुछ ऐसा ही मामला केरल से सामने आया है। जहां पति की चेतावनी देने के बाद भी पत्नी देर रात किसी तीसरे से सीक्रेट कॉल करती थी। अब केरल हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट के मुताबिक अगर कोई पत्नी अपनी पति के चेतावनी को नजरंदाज कर सीक्रेट कॉल करती है तो वो एक तरह से वैवाहिक अत्याचार है। यही नहीं उच्च अदालत ने इसी बिनाह पर कपल को तलाक की मंजूरी भी दी है।





