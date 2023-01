ऐसा भी होता है… पोलियो पीड़ित मुवक्किल को कंधे पर लाद पहली मंजिल पर बने कोर्ट रूम पहुंचा वकील

नई दिल्लीPublished: Jan 14, 2023 12:57:16 pm Submitted by: Sanjay Kumar Srivastava

It also happens in India क्या ऐसा भी होता है। केरल के कोट्टायम कोर्ट में एक वकील ने अपने दिव्यांग मुवक्किल को अपने कांधे पर लाद कर पहली मंजिल स्थित कोर्ट रूम में पहुंचाया। वकील के इस कार्य को देख ढेर सारे लोग वाह-वाह कहने लगे तो कानूनी हलकों में इस मामले को लेकर बहस छिड़ गई है। आपका इस पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए

ऐसा भी होता है, जब एक वकील ने अपने पोलियो पीड़ित मुवक्किल को कंधे पर लादा और कोर्ट रूम की पहली मंजिल पहुंच गया

केरल के कोट्टायम कोर्ट में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला कि, जिसने भी इसे देखा उसने ही वाह-वाह कहा। कोट्टायम में एक वकील ने ऐसा काम किया जो देखने में मुश्किल से ही आता है। वकील साहेब के मुवक्किल का केस पहली मंजिल के कोर्ट रूम में लगा हुआ था। पुकारा होने पर मुवक्किल घबरा गया और वकील साहेब की तरफ देखने लगा। बस फिर क्या था वकील साहेब ने तत्काल अपने कंधे पर अपने दिव्यांग मुवक्किल लादा और पहली मंजिल स्थित कोर्ट में हाजिरी के लिए पहुंच गए। कोर्ट परिसर में जिसने भी यह मंजर देखा तो कहने लगे, क्या ऐसा भी होता है। कहा जाता है कि, न्यायपालिका अपने कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी वहन करती है। इस कहावत को केरल के वकील रेयन केआर ने सार्थक कर दिखाया। वकील रेयन केआर का मानना है कि, वह भी ऐसा करते हैं।