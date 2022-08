माकपा विधायक ने दिया विवादित बयान, जम्मू-कश्मीर को बताया 'भारत अधिकृत जम्मू-कश्मीर'

माकपा नेता केटी जलील ने अपने फेसबुक पेज पर लंबा पोस्ट लिखते हुए कई भड़काऊ बातें कही है। उन्होंने कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कश्मीर में तैनात सैना को लेकर बड़ी बात कही है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा धारा 370 निरस्त करने आलोचना भी की।

केरल के पूर्व मंत्री व राज्य में सत्तारूढ़ एलडीएफ गठबंधन के विधायक केटी जलील ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर को लेकर भड़काऊ बातें कही हैं। उन्होंने अपने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस पोस्ट में उन्होंने न केवल भारतीय सेना की आलोचना की, बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) को 'आजाद कश्मीर' भी कहा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर 'भारत के अधीन जम्मू कश्मीर' है, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर आजाद कश्मीर है। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर जलील की आलोचना हो रही है।

