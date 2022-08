Kerala News: मुस्लिम लीग के महासचिव का विवादित बयान, बोले- 'लड़के-लड़कियों का स्कूल में साथ बैठना खतरनाक'

IUML नेता पीएमए सलाम राज्य सरकार की जेडर न्यूट्रल पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार छात्रों पर जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म थोपने की कोशिश कर रही है। इससे केवल समस्याएं ही होंगी। छात्र पढ़ाई से भटक जाएंगे।

केरल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के महासचिव प्रभारी पीएमए सलाम ने एक विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि लड़कों और लड़कियों को स्कूल की कक्षाओं में एक साथ बैठने की अनुमति देना "खतरनाक" है। पीएमए सलाम का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब राज्य सरकार सरकार शिक्षा प्रणाली में जेडर न्यूट्रल एजुकेशन सिस्टम को लागू करने का प्रयास कर रही है। अब केरल के स्कूलों में जेडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म के प्रस्ताव के साथ-साथ लड़के-लड़कियों के एक साथ बैठने को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है।

