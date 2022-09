Kerala Lottery Winner: 25 करोड़ रुपए की लॉटरी जीतकर मुश्किल में फंसे अनूप, जानिए क्यों पीछे पड़े लोग

केरल के ऑटो रिक्शा ड्राइवर अनूप तो आपको याद होंगे ही। जिन्होंने हाल में Krrala ONam Lottery का पहला इनाम जीता था। अनूप ने इस लॉटरी के जरिए 25 करोड़ रुपए की इनामी राशि हासिल की है, लेकिन ये जीत उनके लिए मुश्किलों को कारण बन गई है।

Published: September 26, 2022 11:42:26 am

केरल ओनल लॉटरी के जरिए 25 करोड़ रुपए जीतने वाले केरल के ऑटो रिक्शा चालक अनूप की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उन्होंने ये लॉटरी क्या जीत ली, अपने लिए बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। 25 करोड़ रुपए जीतकर अनूप रातों रात करोड़पति तो बन गए लेकिन अब उनके रातों की नींद ही उड़ गई है। केरल में तिरुवनंतपुरम के रहने वाले अनूप 18 सितंबर को 25 करोड़ रुपये की ओणम बंपर लॉटरी के विजेता बने थे। इससे पहले उनकी योजना थी कि वे मलेशिया जाकर शेफ यानी रसोइए की नौकरी करेंगे। लेकिन लॉटरी जीतने के बाद सबकुछ बदल गया है। आइए जानते हैं इतनी बड़ी राशि जीतने के बाद अनूप के सामने क्या मुश्किल आ गई।

