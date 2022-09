Kerala: RSS कार्यकर्ता की हत्या के मामले में PFI नेता गिरफ्तार, टारगेट पर थे कई और बड़े नेता

PFI Leader Arrested for Killing RSS Worker: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (PFI) नेता को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि आरोपी के टारगेट पर और भी कई नेता थे।

Kerala PFI Leader Arrested for Killing RSS Worker making list to kill many other leaders