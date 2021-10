केरल में भारी बारिश ने मचाई तबाही, 5 की मौत और 13 लापता, वायुसेना की मदद मांगी

तिरुवनंतपुरम। कोरोना के बाद केरल में भारी बारिश ने परेशानी खड़ी कर दी है। भारी बारिश के कारण कोट्टायम जिले में भूस्खलन की घटनाएं हुईं, जहां कम से कम 16 लोग लापता हैं। वहीं, अब तक पांच लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश के बिगड़ते हालात देखते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बचाव अभियान में भारतीय वायु सेना की मदद मांगी है। अभी तक नुकसान का पता नहीं चल पाया है।

केरल में बारिश से जुड़ी घटनाओं में कुल पांच लोगों की मौत हो गई है। कोट्टायम से तीन, इडुक्की जिले में दो की मौत हुई है। केरल के मंत्री वीएन वसावन ने कहा कि कोट्टायम जिले में तीन लोगों की मौत हुई है। कोट्टायम के मुंडक्कयम में एक एस्टेट में दस परिवार फंसे हुए हैं। पुलिस और दमकल सेवाएं उन्हें वहां से निकालने का प्रयास कर रही हैं। मनीमाला में कई परिवार फंसे हुए हैं, कई अपनी छतों पर हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमें कोट्टायम जिले में पहुंच रही हैं। इस बीच कांजीरापल्ली और मुंडक्कयम से पानी कम होने लगा है। लेकिन कूटिकल कस्बे में जल स्तर बना हुआ है।

केरल के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने बचाव व राहत अभियान की समीक्षा की। विजयन ने कहा है कि स्थिति गंभीर है लेकिन मौसम की ताजा रिपोर्ट राहत की सांस देती है, क्योंकि वे संकेत देते हैं कि स्थिति और खराब नहीं हो रही है।

• मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई उच्च-स्तरीय बैठक में बचाव प्रयासों को तेज करने का निर्णय लिया गया और कोट्टायम सहित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालने के लिए सभी साधनों का उपयोग किया जाएगा।

• निचले इलाकों और भूस्खलन या बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों से लोगों को तुरंत निकालने के लिए कार्रवाई की जाए।

• शिविरों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शुरू करना होगा। अधिकारियों ने निर्णय लिया कि शिविरों में मास्क और सैनिटाइज़र उपलब्ध कराया जाएं। शिविरों में पीने का पानी, दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं। उन लोगों के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए जिन्हें पहले से कोई बीमारी है और/या टीकाकरण नहीं हुआ है।

• उपलब्ध नावों की एक सूची तैयार की जानी चाहिए ताकि बचाव कार्यों में उनका उपयोग किया जा सके।

• बांधों के जल स्तर की बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए और खाली करने के लिए अलर्ट पहले से ही दिया जाना चाहिए।

• जो कॉलेज 18 अक्टूबर से खुलने वाले थे वो अब 20 अक्टूबर से ही शुरू होंगे।

• बैठक में 19 अक्टूबर तक सबरीमाला तीर्थ यात्रा से बचने का भी फैसला किया गया है।

#WATCH Waterlogged street in Kanjirappally, Kottayam district as the area continues to receive heavy rainfall



IMD has issued a Red alert in Pathanamthitta, Kottayam, Ernakulam, Idukki and Thrissur districts of Kerala pic.twitter.com/LocqwW3CfL