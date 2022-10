चुनाव आयोग की बड़ी घोषणा, घर बैठे-बैठे दे सकेंगे वोट, जानिए कौन और कैसे उठा सकेंगे Doorstep Voting का लाभ

Doorstep Voting Facility: हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ-साथ आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदान को आसान और निष्पक्ष बनाए जाने की कई प्रक्रियाओं की जानकारी दी। उन्होंने सी-विजिल एप के साथ-साथ डोर स्टेप वोटिंग के बारे में बताया। जानिए क्या हैं ये सुविधाएं...

Know About Doorstep Voting Facility Announced by Election Commission