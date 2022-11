रिटायरेंट के बाद अब राज्यसभा जाएंगे पूर्व CJI यूयू ललित? जानिए इस सवाल पर क्या बोले पूर्व मुख्य न्यायाधीश

पूर्व CJI यूयू ललित ने एक निजी चैनक के कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख, लोकपाल व विधि आयोग के प्रमुख व राज्यसभा सहित अन्य सवालों का जबाव दिया।

भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित इसी महीने 8 नंवबर को रिटायर हो गए हैं, जिनके बाद जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं। आज पूर्व CJI एक निजी चैनल के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उनसे कई सवाल पूछे गए। उन्ही में से एक सवाल राज्यसभा जाने को लेकर था, जिसका जवाब देते हुए पूर्व CJI यूयू ललित ने कहा कि वह राज्यसभा या राज्यपाल का पोस्ट स्वीकार नहीं करेंगे।

Know what former CJI UU Lalit said on the question of going to Rajya Sabha after retirement