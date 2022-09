क्या है PFI? जसिके ठिकानों पर NIA कर रही ताबड़तोड़ छापेमारी, संगठन से जुड़े हैं कई विवाद

देशभर में एनआईए के निशाने पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI है। 13 राज्यों में एनआईए पीएफए के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी में अब तक 106 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इन सबके बीच जानते हैं आखिर पीएफआई है क्या और इससे जुड़े कौन से विवाद हैं?

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA देशभर में छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोग और ठिकानों पर हो रही है। NIA ने इस मामले में 106 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की है। खास बात यह है कि अकेले केरल से ही अब तक सबसे ज्यादा 22 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जबकि, महाराष्ट्र और कर्नाटक से 20-20 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए की इस ताबड़तोड़ छापेमारी के बीच ये जानते हैं कि आखिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है क्या? इससे जुड़े विवाद कौन-कौन से हैं।

Know What Is Popular Front Of India NIA Raid and Controversies