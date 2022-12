लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी का सरनेम 'आचार्य' क्यों ? जानिए इसके पीछे की रोचक कहानी

Lalu Yadav Daughter Rohini Acharya: राजद सु्प्रीमो लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी का सरनेम आचार्य क्यों है? इसको लेकर कई लोगों में जिज्ञासा है। रोहिणी ने जब से लालू को अपनी किडनी दी, तब से वो सुर्खियों में हैं। लोग उनके सरनेम के बारे में भी जानना चाहते हैं। यहां जानिए लालू की बेटी रोहिणी आचार्य सरनेम क्यों लगाती हैं?

Know Why Lalu Yadav's Daugther Rohini Surname is acharya, who donate Kidney for Father