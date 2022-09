'मैं जीजस क्राइस्ट नहीं जो दूसरा गाल आगे कर दूं', जानिए तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख अन्नामलाई ने ऐसा क्यों कहा?

तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी प्रमुख अन्नामलाई का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी चीफ ने कहा है कि, मैं कोई जीजस क्राइस्ट नहीं हूं जो थप्पड़ मारने के लिए अपना दूसरा गाल आगे कर दूं।' प्रदेश में बीजेपी चीफ और राज्य के वित्त मंत्री के बीच जुबानी जंग चल रही है।

तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई और प्रदेश के वित्त मंत्री पलानीवेल थियागा राजन के बीच चल रही जुबानी जंग अब जीजस क्राइस्ट तक पहुंच गई है। ताजा मामला बीजेपी प्रमुख अन्नामलाई के बयान को लेकर सामने आया है। भाजपा प्रमुख ने गुरुवार को कहा है कि, जब तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल थियागा राजन मेरा अपमान करते हैं तो ' मैं कोई ईसा मसीह नहीं हूं जो अपना दूसरा गाल भी आगे कर दूंगा।' दरअसल अन्नामलाई ट्विटर पर उनके और वित्त मंत्री के बीच हुई जुबानी जंग को लेकर एक सवाल का जवाब दे रहे थे।





