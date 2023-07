Know Your City Quiz: हरिद्वार शहर के बारे में कितना जानते हैं आप? चेक करें अपना GK

Know Your City Quiz : आप अपने देश के बारे में कितना जानते हैं... किस शहर की क्या खासियत है... ऐसी ही कुछ जानकारियां लेकर हाजिर हैं हम। आज बात करते हैं पावन शहर हरिद्वार की। हरिद्वार शहर के बारे में कितना जानते हैं आप? यहां दिए गए कुछ सवालों का जवाब दें और चेक करें अपना GK

हरिद्वार शहर के बारे में कितना जानते हैं आप?

(1) हरिद्वार जिले का गठन कब किया गया था ?

(a) 1 नवंबर 2000

(c) 28 दिसंबर 1993

(d) 1 नंबर 1997

(b) 28 दिसंबर 1988



(2) चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत मो-यू-लो में गंगा को किस नाम से संबोधित किया है?

(a) सुरसरि

(b) महाभद्रा

(c) महानदी

(d) इनमें से कोई नहीं



(3) उत्तराखंड के किस जनपद को "उत्तर भारत का केरल" कहा जाता है?

(a) देहरादून

(b) टिहरी

(c) उत्तरकाशी

(d) हरिद्वार



(4) ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 से 1854 के बीच हुआ । गंगा नहर निर्माण की परिकल्पना किसकी उपज थी?

(a) ट्रेल

(b) हैलिट बैटन

(c) हेनरी रैंम्जे

(d) थॉमसन



(5) चंडी देवी मंदिर कहां स्थित है?

(a) हरिद्वार

(b) देहरादून

(c) चंपावत

(d) अल्मोड़ा



(6) निम्न में किसका मुख्यालय हरिद्वार में स्थित है ?

(a) सिडकुल

(b) लोक कला संस्थान

(c) उत्तराखंड लोक सेवा आयोग

(d) इनमें से कोई नहीं



(7) हरिद्वार में स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे?

(a) स्वामी श्रद्धानंद

(b) पंडित स्वामी राम शर्मा

(c) सौमित्र आनंद

(d) इनमें से कोई नहीं