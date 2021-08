Krishna Janmashtami 2021: कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों में जुटे लोग, जानें शुभ मुहूर्त और महत्व

Krishna Janmashtami 2021: नई दिल्ली। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भारत में उल्लास और श्रद्धाभाव के साथ मनाया जाता है। इस दिन उत्तर भारत में व्रत किया जाता है और रात को भगवान कृष्ण के प्रकटोत्सव के उपरांत उनकी पूजा कर प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोला जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार जन्माष्टमी के पूरे दिन ही अष्टमी तिथि तथा रोहिणी नक्षत्र का योग रहेगा। जन्माष्टमी पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त निम्न प्रकार है-

जन्माष्टमी पर पूजा के लिए मुहूर्त

इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त इस प्रकार है-

अष्टमी तिथि का आरंभ - 29 अगस्त, 2021 को 11.25 PM पर

अष्टमी तिथि का समापन - 31 अगस्त, 2021 को 01.59 AM पर

रोहिणी नक्षत्र का आरंभ - 30 अगस्त, 2021 को सुबह 06.39 पर

रोहिणी नक्षत्र का समापन - 31 अगस्त, 2021 को 9.44 AM फर

निशित पूजा का समय - रात्रि 11.59 से 12.44 AM तक

दही हांडी उत्सव - 31 अगस्त, 2021

इस प्रकार 29 अगस्त 2021 की रात्रि को ही अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी जो 31 अगस्त की रात्रि 1.59 बजे तक रहेगी। रोहिणी नक्षत्र भी 20 अगस्त को सुबह 6.39 पर आरंभ होकर 21 अगस्त 2021 को सुबह 9.44 बजे तक रहेगा।

जन्माष्टमी पर इस प्रकार करें पूजा

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर दो समय भगवान की पूजा की जाती है। पहली पूजा सुबह के समय होती है जबकि दूसरी पूजा रात्रि 12 बजे भगवान कृष्ण के प्रकटोत्सव के बाद की जाती है। सुबह की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनें तथा घर के मंदिर में स्थित भगवान कृष्ण की प्रतिमा अथवा चित्र की पंचोपचार से पूजा करें। इसके बाद उन्हें फल, दूध आदि का भोग लगाएं, स्वयं भी इन्हीं को ग्रहण करें। पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं करना है। इसके बाद आप कृष्ण के महामंत्र "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" का अधिक से अधिक जप करें। किसी मंदिर में कीर्तन चल रहा हो तो वहां भी जा सकते हैं।

रात्रि की पूजा रात 12 बजे बाद की जाती है। माना जाता है कि इसी समय भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे। यदि उनकी प्रतिमा है तो उसे पंचगव्य से स्नान कर पुष्प आदि समर्पित कर पूजा की जाती है, उन्हें केले, दही, मक्खन आदि का भोग लगाया जाता है और आरती की जाती है। अंत में उसी प्रसाद को ग्रहण कर व्रत खोला जाता है।

जन्माष्टमी पूजा का महत्व

वैष्णवों के लिए जन्माष्टमी का पर्व अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस दिन किए गए व्रत तथा पूजा से भक्तों के समस्त पापों का नाश होता है और वह सौभाग्य, सुख, समृद्धि व सम्पन्नता को प्राप्त करता है।

कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी में जुटे लोग

जन्माष्टमी के लिए लोग अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। मंदिरों को सजाने और उनका रंग-रोगन करने के लिए कारीगरों को लगाया जा रहा है। कान्हा के लिए नए वस्त्र खरीदे जा रहे हैं, पूजा की सामग्री भी खरीदी जा रही है। कोरोना के चलते लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, अत: अभी से ऑनलाइन कीर्तन भी बुक किए जा रहे हैं।