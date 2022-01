अफ्रीका में फंसे झारखंड के मजदूरों के लिए अच्छी खबर, जल्द किए जाएंगे एयरलिफ्ट

दक्षिण अफ्रीका के माली में फंसे झारखंड के मजदूरों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जल्द ही इन भारतीयों की वतन वापसी होगी। इन सभी मजदूरों को एयर लिफ्ट किया जाएगा। बता दें कि माली में गिरिडीह और हजारीबाग के करीब 33 मजदूर फंसे हुए हैं। लेकिन अब इनकी वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया है।

दक्षिण अफ्रीका में फंसे भारतीयों के लिए राहत देने वाली खबर सामने आई है। अब जल्द ही झारखंड के 33 मजदूरों की घर वापसी होगी। इन्हें हवाई जहाज से रांची भेजा जाएगा। इसके पूर्व संबंधित कंपनी के एंड पी कंस्ट्रक्शन मजदूरों को बकाया वेतन का भुगतान करेगी। दरअसल भारतीय दूतावास की पहल पर 18 जनवरी को वहां मजदूरों और कंपनी की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच इस बात को लेकर समझौता हुआ, जिसके तहत गिरडीह और हजारीबाग के करीब 33 मजदूरों को वतन वापस भेजा जाएगा।

