दिल्ली के कॉलेजों में सैलरी संकट, प्रोफेसर्स की सैलरी काटने पर गरमाई सियासत

दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज के पास फंड की ऐसी कमी हुई है कि वह अपने टीचिंग स्टाफ को पैसा भी नहीं दे पा रहा है। बताया जा रहा है कि यहां असिस्टेंट प्रोफेसर की नेट सैलरी में से 30 हजार रुपये और एसोसिएट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स की सैलरी में से 50 हजार रुपये रोके जा रहे हैं।

दिल्ली सरकार की ओर से चलाए जा रहे दिल्‍ली यूनिवर्सिटी के दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज में फंड की कमी की खबर सामने आ रही है। अब कॉलेज के पास स्टाफ को सैलर देने के भी पैसे नहीं है। यहां असिस्‍टेंट प्रोफेसर और असोसिएट प्रोफेसर की सैलरी कटौती का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर सियासत भी गरमाती नजर आ रही है। सैलरी कटौती को लेकर कॉलेज को लेकर नोटिस जारी किया गया है। कॉलेज का नोटिस मीडिया में सामने आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) केजरीवाल सरकार पर हमलावर है।

Lack of funds in Kejriwal government colleges: 30 thousand and 50 thousand rupees from the salary of assistant and associate professors