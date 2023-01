माइनस 40 डिग्री सेल्सियस में 26 जनवरी से जलवायु के लिए अनशन करेंगे सोनम वांगचुक

Submitted by:

लद्दाख के समाज सुधारक सोनम वांगचुक 26 जनवरी से माइनस 40 डिग्री सेल्सियस में जलवायु के लिए अनशन करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से लद्दाख के ग्‍लेश‍ियरों को व‍िलुप्‍त होने से बचाने का आग्रह किया है।

Ladakh activist Sonam Wangchuk to observe five-day climate fast from Jan 26, showcase ‘power of sun’