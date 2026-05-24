Ladakh Development: सूखी मिट्टी से कैसे पैदा होगी हरियाली और 14 हजार फीट पर बनेगी बिजली?

Spituk Village: लद्दाख की तस्वीर अब तेजी से बदलने वाली है। यह केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अब कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में एक नई क्रांति का गवाह बन रहा है। लद्दाख के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रविवार को लेह जिले के स्पितुक गांव में एक बेहद महत्वाकांक्षी और बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 800 एकड़ की बंजर और सूखी जमीन को फिर से हरा-भरा और खेती के लायक बनाया जाएगा। यह कदम लद्दाख के पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक गेम-चेंजर माना जा रहा है।