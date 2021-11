Lakhimpur Kheri Violence: योगी सरकार की रिपोर्ट से खुश नहीं सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच का सुझाव

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा ( Lakhimpur Kheri Violence ) पर दायर स्टेटस रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को रिपोर्ट को लेकर निराशा औऱ नाराजगी जाहिर की है। सर्वोच्च न्यायालय ने जांच की प्रगति को लेकर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट में यह कहने के अलावा कुछ भी नहीं है कि और गवाहों से पूछताछ की गई है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं।

यह भी पढ़ेंः Padma Awards: जेटली और सुषमा को मरणोपरांत पद्म विभूषण, 141 लोग पद्म पुरस्कारों से सम्मानित, देखें पूरी लिस्ट

Supreme Court expresses dissatisfaction over mixing of witnesses in different FIRs in Lakhimpur Kheri violence case & proposes to appoint a former judge from Punjab and Haryana High Court to monitor the ongoing investigation