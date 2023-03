'पापा को कुछ हुआ तो छोडूंगी नहीं, हिला दूंगी दिल्ली की कुर्सी', लालू से पूछताछ के बीच भड़कीं बेटी रोहिणी आचार्य

रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में CBI आज दिल्ली में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से पूछताछ कर रही है, जिसको लेकर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने परेशान करने का आरोप लगाते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है।

Land for Job Scam: Lalu Yadav Questioned by CBI After Rabri Devi in Delhi, Daughter Rohini Acharya targeted Modi government