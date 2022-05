पंजाब के तरन तारन में बड़ी मात्रा में RDX बरामद, 2 गिरफ्तार

RDX recovered from Tarn Taran: हरियाणा के करनाल के बाद पंजाब पुलिस ने तरन तारन से बड़ी मात्रा में RDX बरामद किया है। तरनतारन जिला भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है जहां से पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की कोशिशें कर रहे हैं।

Updated: May 08, 2022 06:08:40 pm

हरियाणा के करनाल के बाद अब पंजाब के तरनतारन जिले से पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में आरडीएक्स बरामद किया है। अमृतसर के तरनतारन जिले से साढ़े तीन किलोग्राम आरडीएक्स बरामद किया गया है। यह यहां के एक खंडहर इमारत में पाया जाता है। इस बात की पुष्टि तरनतारन के एसएसपी पुलिस प्रमुख रंजीत सिंह ने की है। इस मामले में दो संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया गया है। तरनतारन जिला भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है। यहाँ बड़े पैमाने पर विस्फोटक मिलने की खबर से सनसनी फैल गई।

Large quantity of RDX found in Tarn Taran of Punjab , 2 arrested