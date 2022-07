बड़े षडयंत्र के साथ BJP में शामिल हुआ था लश्कर आतंकी तालिब हुसैन, पत्रकार बन बड़े नेताओं का लिया था इंटरव्यू

लश्कर का आतंकी तालिब हुसैन बड़ी साजिश को अंजाम देने मंसूबे से भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुआ था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वह पत्रकार बनके बड़े नेताओं का इंटरव्यू लिया और फिर भाजपा ने अल्पसंख्यक मोर्चा का सोशल मीडिया प्रभारी भी बनाया।

जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के तुकसान में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए आतंकियों के नाम तालिब हुसैन और अमद डार है, जिनके पास से बड़ी संख्या में गोला-बारूद, 7 ग्रेनेड, छह चिपचिपे बम, 2 राइफर और एक पिस्टल बरामद हुई है। जम्मू पुलिस के DGP ने ग्रामीणों की इस साहस की प्रशंसा की है और ग्रामीणों को दो लाख रूपए देने का ऐलान भी किया है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आतंकियों में से एक तालिब हुसैन BJP में शामिल था। वह जम्मू कश्मीर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का आईटी और सोशल मीडिया सेल प्रभारी भी बनाया गया था।

Lashkar terrorist Talib Hussain had joined BJP with a big conspiracy, became a journalist and interviewed big leaders