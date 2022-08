'इनकी पुरानी आदत है पूरे सिस्टम पर हमला करने की', कपिल सिब्बल के बयान पर बोले कानून मंत्री किरेण रिजिजू

Kiren Rijiju slammed Kapil Sibal: कपिल सिब्बल ने एक सम्बोधन में कहा था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में 50 साल तक प्रैक्टिस करने उन्हें इन संस्थाओं में कोई उम्मीद नहीं बची है। इस बयान के बाद से वो चारों तरफ से घिर गए हैं। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के बाद कानून मंत्री ने उनके इस बयान को निंदनीय बताया है।

वरिष्ठ नेता और वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि अब कोर्ट से उन्हें कोई उम्मीद नहीं हैं। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने उनके इस बयान को ‘अवमाननापूर्ण’ करार दिया है। अब कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें लताड़ लगाते हुए कहा है कि उनका बयान निंदनीय है और शर्मनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट का फैसला पक्ष में न होने के कारण उन्होंने संकॉन्स्टिटूशनल अथॉरिटी पर हमला किया है जो बेहद शर्मनाक है।

Law Minister Kiren Rijiju first response on Kapil Sibal running down the judiciary