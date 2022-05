एक ऐसा देश, जहां मुर्दों के साथ भी शादी करते हैं लोग, यूं होती हैं रस्में

PPosthumous marriage: दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां लोग मृत व्यक्ति से शादी करते हैं। शादी समारोह भी होता है और सभी रस्में भी निभाई जाती हैं।

Published: May 25, 2022 10:58:38 pm

दुनिया में शादी को लेकर लोगों में काफी उत्साह होता है। इसके लिए लोग काफी धूम धाम से तैयारी करते हैं लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां लोग मुर्दे से शादी करते हैं। हैरान हो गए न आप? लेकिन ये सच है। इसके लिए बकायदा कनून भी बना है जिसके लिए लोगों को राष्ट्रपति से शादी के लिए मंजूरी लेनी पड़ती है। लेकिन ऐसा क्यों और कहाँ होती है ऐसी शादी?



दरअसल, फ्रांस एक ऐसा देश है जहां ऐसी शादियों के लिए कोई रोक-टोक नहीं है। यहाँ मुर्दे से भी शादी की अनुमति दी जाती है लेकिन इसके पीछे एक ठोस वजह होनी चाहिए और तब राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलती है।



फ्रांस में 1950 के दशक में पारित एक कानून के अनुसार फ्रांस में लोगों को कानूनी तौर पर अपने मृत मंगेतर से शादी करने की अनुमति मिलती है। मरने के बाद भी उनसे विवाह के लिए इच्छुक व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है और फिर वो पूरे धूमधाम से शादी कर सकता है।

