दिल्लीः निजी खाते में गए पानी बिल के 20 करोड़ रुपए, उपराज्यपाल ने उठाया बड़ा कदम

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां जल बोर्ड में बड़े घोटाले से पर्दाफाश हुआ है। दरअसल जल बोर्ड में हुई करोड़ों की गड़बड़ी को लेकर अब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी बड़ा कदम उठाया है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल बोर्ड में हुई 20 करोड़ की गड़बड़ी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस मामले में अब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का एक्शन देखने को मिला है। एलजी ने इस मामले में मुख्य सचिव को एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। इसमें बताया गया है कि 20 करोड़ रुपयों की गड़बड़ी में जल बोर्ड के अधिकारियों के अलावा निजी कंपनी एवं बैंक भी शामिल रहा है। उन्होंने 15 दिनों के अंदर गड़बड़ी में शामिल जल बोर्ड के अधिकारियों को चिन्हित कर उनकी जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सचिव को एफआईआर के निर्देश के साथ ही इस मामले में गड़बड़ी की रकम को वापिस हासिल करने के आदेश भी दिए हैं।

LG Direct To Lodge FIR Against Delhi Jal Board Officials For 20 Crore Embezzlement