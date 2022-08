शिक्षा बजट बढ़ने के बाद भी सरकारी स्कूलों में दाखिले क्यों घटे? दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से मांगा जवाब

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने एक पत्र के जरिए पूछा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा बजट में वृद्धि किये जाने के बाद भी क्यों बच्चों का एनरोलमेंट कम हुआ है और क्यों उनकी उपस्थिति कम हुई है।

दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने सोमवार को मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने सरकारी स्कूलों में 2014-15 से शिक्षा पर खर्च में वृद्धि के बावजूद एनरोलमेंट में गिरावट और अनुपस्थिति में हुई वृद्धि को लेकर सवाल किया। यह पत्र उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा दिल्ली सरकार पर स्कूलों में क्लासरूम के निर्माण को लेकर CVC की रिपोर्ट में उठाए गए सवालों के बाद सामने आया है। इस रिपोर्ट में आप सरकार द्वारा एक्शन में की गई देरी पर सवाल उठाए गए हैं।

LG Seeks Explanation For Decline In Enrolment And Rise In Absenteeism In Delhi Government Schools