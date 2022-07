'अमरनाथ यात्रा जल्द शुरू करने की हो रही कोशिश, रास्तों की हो रही मरम्मत' - मनोज सिन्हा

अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। वहीं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दावा किया है कि अमरनाथ यात्रा को जल्द शुरू किए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है।

शुक्रवार को अमरनाथ गुफा के पास अचानक बादल फटने से बाढ़ आने से 16 लोगों की मौत हो गई थी, साथ ही कई लोग लापता हो गए। इस घटना के बाद अमरनाथ यात्रा फिलहाल के लिए रोक दी गई है। वहीं बादल फटने के कारण हुई तबाही के बाद सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों से शिविरों में रहने का आग्रह किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में है। वहीं खबर मिली है कि अमरनाथ यात्रा को परिस्थितियों के आधार पर सोमवार या मंगलवार को बहाल किया जा सकता है।

Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir Manoj Sinha says, 'Working To Resume Amarnath Yatra Soon'