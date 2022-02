Today Weather Update: दिल्ली-NCR में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने कई राज्यों को जारी किया येलो अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली के कुछ स्थानों (नरेला, बवाना, अलीपुर, बुरारी, करावल नगर, सीमापुरी, सफदरजंग) के आसपास और आसपास के क्षेत्रों में 30 से 40 किमी प्रतिघंटा की गति से हवा चलेगी और बादलों की गरज के साथ बारिश की संभावना है

Weather update: देश की राजधानी दिल्ली सही आसपास के इलाकों में कल शाम से ही रुक-रुक कर बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश और ओले गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है और मध्यम स्तर पर बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं, कई दिनों तक बादल छाए रहने की भी संभावना है।

Light rain in parts of Delhi, IMD predicts snowfall in Himachal and Uttarakhand