'शराब घोटाले का पैसा गोवा और पंजाब में हुआ इस्तेमाल', BJP ने एक और स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी कर अरविंद केजरीवाल पर लगाया आरोप

दिल्ली में कथित रूप से शराब घोटाले को लेकर BJP ने आज प्रेस कांफ्रेस करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप लगाए। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली की राजनीति में नई राजनीति का दावा करने वाली पार्टी की शराब ज्यों-ज्यों पूरानी होती चली जा रही है उनका असली चरित्र सामने आता जा रहा है।

दिल्ली की शराब नीति को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार एक बार फिर आमने सामने हैं। BJP की ओर से प्रेस कांफ्रेस करते हुए भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो तेजी वायरल हो रहा है, जिसमें इतना घातक बात कही जा रही है कि मेरे हिसाब से उसको देखने के बाद किसी भी प्रकार के बचाव का स्कोप नहीं रह जाता है। उन्होंने कहा कि इस स्टिंग ऑपरेशन शराब घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा किसी व्यक्ति को ऐसा बता रहे है कि किस प्रकार से किस कंपनी से पैसा लिया गया। इसके साथ ही इस वीडियो में पूरी की पूरी पॉलिसी के बारे में बताया गया है।

'Liquor scam money was used in Goa and Punjab', BJP alleges by releasing another sting operation video