Liquor Shop In Delhi: दिल्‍ली में शराब की सरकारी प्रीमियम दुकानें खुलना शुरू, सामने आई पहली झलक

दिल्ली में एक सितंबर से पुरानी आबकारी नीति लागू कर दी गई है। इसके साथ ही एक बार फिर से दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। यही नहीं पुरानी आबकारी नीति के तहत शराब की प्रीमियम दुकानें भी खुलने लगी हैं। प्रीमियम दुकान की पहली झलक सामने आई है।

दिल्ली में एक बार फिर पुरानी आबकारी नीति लागू कर दी गई है। इसके तहत अब सरकार की ओर से शराब की दुकानें संचालित की जा रही हैं। इसी नीति के तहत हर इलाके में शराब की दो प्रीमियम दुकानें खोलने का लक्ष्य रखा गया। पुरानी नीति लागू होने के बाद अब शराब की प्रीमियम दुकानें भी खुलना शुरू हुई हैं। इसकी पहली झलक भी सामने आई है। काफी समय से लोगों को इंतजार था कि आखिर किस तरह शराब की प्रीमियम दुकानें खोली जाएंगी। इसके तहत मयूर विहार फेज-1 के गैलेरिया मॉल में यह पहली दुकान शुरू हो गई है। जिसकी पहली झलक या तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।

