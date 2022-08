LG ने दी दिल्ली में शराब की दुकानों के लाइसेंस पर 1 महीने की मोहलत, अब फिर से पोरोसी जाएगी शराब

उपराज्यपाल ने सोमवार को नई आबकारी नीति के तहत शुरू हुई शराब की दुकानें एक महीने तक खोलने की अनुमति दे दी है। इससे पहले केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में नई आबकारी नीति वापस लेने और पुरानी नीति के तहत शराब बिक्री होने का ऐलान किया था।

Published: August 02, 2022 10:17:06 am

दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार के आबकारी लाइसेंस को एक महीने बढ़ाने वाले फैसले पर महुर लगा दी है। उन्होंने गजट नोटिफिकेशन जारी करके नई एक्साइज पॉलिसी को 1 सितंबर से निरस्त करने का निर्णय लिया है। पुरानी शराब नीति एक सितंबर से लागू हो जाएगी और फिर उसके हिसाब से ही दुकानों के लाइसेंस के मुद्दे पर सरकार फैसला लेगी। उपराज्यपाल ने सोमवार को शराब की प्राइवेट दुकानों के साथ-साथ होटल और बार के आबकारी लाइसेंस को एक महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।

Liquor shops license in Delhi got one month extension, Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena approved