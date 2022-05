'सच बोलना देशभक्ति है, उसे कुचलना घमंड है', राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

Sedition Law: सुप्रीम कोर्ट ने आज देशद्रोह मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले के बार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि सच बोलना देशद्रोह नहीं, बल्कि देशभक्ति है।

Updated: May 11, 2022 06:41:02 pm

देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में देशद्रोह कनून पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कहा है कि जब तक पुनर्विचार केंद्र सरकार नहीं कर लेती तब तक कोई नया मामला भी दर्ज नहीं किया जाएगा। इस फैसले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि सच बोलने वालों को देशद्रोह नहीं कहते लेकिन उसे दबाने वाला गलत है।

Listening truth is Rajdharma, crushing the truth is ego- Rahul Gandhi