सरकारी नौकरियों में लगातार घट रही पूर्व सैनिकों की संख्या, 2015-2021 में देखी गई भारी गिरावट, लोकसभा में केंद्र सरकार ने दी जानकारी

सरकारी नौकरियों में लगातार पूर्व सैनिकों की संख्या घट रही है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोक सभा में जानकारी दी कि 2012 से 2021 में सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आकड़े भी पेश किए।

सरकारी नौकरियों में भर्ती होने वाले पूर्व सैनिकों की संख्या में साल दर साल भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सरकारी आकड़ो को अनुसार 2015 में यह संख्या 10,982 से घटकर 2021 में 2,983 पहुंच गई है। शुक्रवार को लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के आकड़े पेश किए, जिसमें उन्होंने बताया कि 2014 में सरकारी नौकरियों में केवल 2,322 पूर्व सैनिकों की ही भर्ती हुई। हालांकि 2015 में यह संख्या बढ़कर 10,982 हो गई थी।

Govt data in Lok Sabha: Ex-servicemen getting govt jobs declining in numbers since 2015