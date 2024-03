Lok sabha Election 2024 : भाजपा कमाई में नंबर 1 पार्टी, खर्च भी सबसे आगे है भाजपा

नई दिल्लीPublished: Mar 01, 2024 06:18:38 am Submitted by: Anand Mani Tripathi

Lok sabha Election 2024 BJP is Number one in Income : वित्तीय वर्ष 2022-23 में छह राजनीतिक पार्टियों में से भाजपा की आय सबसे ज्यादा करीब 2360 करोड़ रुपए रही। कांग्रेस 452 करोड़ रुपए की आय के साथ दूसरे नंबर पर है।

Lok sabha Election 2024: वित्तीय वर्ष 2022-23 में छह राजनीतिक पार्टियों में से भाजपा की आय सबसे ज्यादा करीब 2360 करोड़ रुपए रही। यह छह पार्टियों की कुल आय 3077 करोड़ रुपए का 76.73 फीसदी है। कांग्रेस 452 करोड़ रुपए की आय के साथ दूसरे नंबर पर है। लोकसभा चुनाव से पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रटिक रिफॉम्र्स (एडीआर) की रिपोर्ट में छह पार्टियों की आय और खर्च का लेखा-जोखा पेश किया गया।

दलों द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामों के आधार पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक पार्टियों ने चुनावी चंदे को आय का मुख्य जरिया घोषित किया है। चंदे और योगदान से सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पार्टियों में भाजपा सबसे आगे है। पार्टी को चंदे से 2120 करोड़ रुपए की आय हुई। इसी तरह कांग्रेस को 268 करोड़, आप को 84 करोड़, माकपा को 63 करोड़ और एनपीपी ने सात करोड़ रुपए का चंदा मिला। रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 और 2022-23 के बीच भाजपा की आय में काफी बढ़ोतरी हुई। साल 2021-22 में उसकी आय 1917.12 करोड़ रुपए थी। Lok sabha Election 2024:कांग्रेस-आप का खर्च रहा आय से ज्यादा भाजपा ने आय का 57.68 फीसदी (1361.684 करोड़ रुपए), जबकि कांग्रेस ने आय से 3.26 फीसदी ज्यादा (467.135 करोड़ रुपए) खर्च किया। इसी तरह आप ने आय से 19.82 फीसदी ज्यादा और माकपा नेआय का 74.87 फीसदी खर्च किया। Lok sabha Election 2024: 2022-23 में किसकी कितनी आय पार्टी आय पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले

भाजपा ---2360--- 23.15%

कांग्रेस ---452---16.42%

माकपा ---141 ---12.68%

आप ---85 ---91.23%

बीएसपी ---29 ---33.14%

एनपीपी ---7 ---15.02%

