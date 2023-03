PM उम्मीदवार को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान- MK स्टालिन क्यों नहीं बन सकते प्रधानमंत्री?

Lok Sabha Election 2024: विपक्ष के PM उम्मीदवार के सवाल पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि "जब हम सभी एकजुट होंगे और जीतेंगे, उस समय तय करेंगे कि इस देश का नेतृत्व करने और एकजुट करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है।"

Lok Sabha Election 2024: Farooq Abdullah's regarding PM candidate - Why MK Stalin can't become Prime Minister?