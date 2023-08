MOTN: वोट प्रतिशत में NDA के काफी करीब INDIA गठबंधन, इन दो राज्यों में लगातर तीसरी बार BJP कर सकती है क्लीन स्वीप

Submitted by:

Lok Sabha Election 2024 Mood Of The Nation Survey: लोकसभा चुनाव होने में लगभग 8 से 9 महीने का वक्त बचा है। सत्ताधारी NDA और विपक्षी गठबंधन INDIA की गोलबंदी के बीच India Today C-Voter का सर्वे आया है। जिसमें बताया गया है कि दोनों गठबंधन को कितना प्रतिशत वोट मिल सकता है और किन दो राज्यों में BJP लगातार तीसरी बार कांग्रेस का सफाया करेगी।

Lok Sabha Election 2024 Mood Of The Nation Survey: देश फिर से चुनावी मोड़ में आ चुका है। साल के अंत में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, फिर उसके 4 या 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव। अगले साल दिल्ली की सत्ता पर किस गठबंधन का कब्ज़ा होगा इसे लेकर देशभर की कई एजेंसियां सर्वे करने में जुट गई है। इसी बीच 2024 के चुनावों लोकसभा चुनावों के लेकर इंडिया India Today C voter survey ने किया है। इस सर्वे में NDA और INDIA गठबंधन के बीच वोट प्रतिशत में सिर्फ दो प्रतिशत मतों को अंतर सामने आया है। सर्वे के नतीजों से पता चला है कि अगर देश में भी चुनाव हो जाएं तो फिर बीजेपी की अगुवाई में NDA गठबंधन की सरकार बन सकती है। सर्वे में NDA को 306 और INDIA गठबंधन को 193 और अन्य जिसमें मायावती की पार्टी BSP, नवीन पटनायक की पार्टी BJD और जगन मोहन की पार्टी YSRCP जैसे मुख्य दल शामिल हैं, उनको 44 सीट मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है।