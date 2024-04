Lok Sabha Election 2024 Phase 2 Voting: कौन हैं सबसे अमीर कैंडिंडेट और किनके पास जीरो बैंक बैलेंस

फेज 2 के 5 सबसे अमीर उम्मीदवार Karnataka Congress leader Venkataramane GGowda is the richest candidate in the phase 2 polling: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल द्वारा प्रतियोगियों के स्व-शपथ पत्रों के विश्लेषण के अनुसार, कर्नाटक के कांग्रेस नेता वेंकटरमणे गौड़ा, जिन्हें ‘स्टार चंद्रू’ के नाम से जाना जाता है, चरण 2 के मतदान में सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। कुमारस्वामी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे वेंकटरमणे गौड़ा ने 622 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है।



Karnataka Congress MP DK Suresh is the second richest candidate: कर्नाटक कांग्रेस के निवर्तमान सांसद डीके सुरेश 593 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दूसरे सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के छोटे भाई सुरेश तीन बार से सांसद हैं। वह बेंगलुरु ग्रामीण से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनके पास बैंकों में 16.61 करोड़ रुपये जमा हैं। सुरेश के 21 स्थानों पर 32.76 करोड़ रुपये की कृषि भूमि, 27 स्थानों पर 210.47 करोड़ रुपये की गैर-कृषि भूमि, 211.91 करोड़ रुपये की नौ वाणिज्यिक इमारतें और तीन आवासीय भवन हैं जिनकी कीमत 27.13 करोड़ रुपये है। मथुरा लोकसभा सीट से दोबारा चुनाव लड़ रहीं बीजेपी सांसद हेमा मालिनी 278 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ तीसरी सबसे अमीर हैं।

MP Congress leader Sanjay Sharma is fourth richest candidate: मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता संजय शर्मा इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 232 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं और उनकी कुल संपत्ति लगभग 217.21 करोड़ रुपये है।



ये हैं 5 सबसे गरीब उम्मीदवार Laxman Nagorao Patil lowest assets in the second phase: महाराष्ट्र के नांदेड़ से निर्दलीय उम्मीदवार के बतौर लोकसभा चुनाव लड़ रहे लक्ष्मण नागराव पाटिल दूसरे चरण में सबसे कम संपत्ति वाले उम्मीदवार हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक, उन्होंने 500 रुपये की संपत्ति घोषित की है। पाटिल के बाद एक अन्य निर्दलीय उम्मीदवार राजेश्वरी केआर हैं, जो केरल के कासरगोड से चुनाव लड़ रही हैं और उनके पास सिर्फ 1,000 रुपए की संपत्ति है। अमरावती (SC) से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले पृथ्वीसम्राट मुकिंदराव दीपवंश सूची में तीसरे स्थान पर हैं और उनकी कुल संपत्ति 1,400 रुपए है।

इन उम्मीदवारों के पास तो कोई संपत्ति ही नहीं है लोकसभा चुनाव लड़ रहे कई उम्मीदार के पास कोई संपत्ति नहीं है। कर्नाटक के प्रकाश आरए जैन, राममूर्ति एम और राजा रेड्डी उन छह उम्मीदवारों में शामिल हैं जिनके पास शून्य संपत्ति है। वहीं महाराष्ट्र के तीन उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास शून्य संपत्ति है। इनके नाम हैं— किशोर भीमराव लाबाडे, नागेश संभाजी गायकवाड़ और ज्ञानेश्वर रावसाहेब कपाटे।