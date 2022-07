Delhi Liquor Policy: दिल्ली में शराब ठेकों के बाहर फिर लंबी लाइनें, दिखा 'लॉकडाउन' जैसा नजारा

सस्ती शराब की चाहत में एक बार फिर शराब की दुकानों पर जमकर भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली की शराब दुकानों पर एक बार फिर लॉकडाउन जैसा नजाजा दिख रहा है। जिस तरह लॉकडाउन के दौरान राजधानी में शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी वैसा ही माहौल एक बार फिर देखने को मिल रहा है।

राजधानी दिल्ली में शराब ठेकों के बाहर एक बार फिर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दुकानों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं। आपको याद होगा लॉकडाउन के दौरान जब शराब की बिक्री शुरू की गई थी, तो किस कदर दुकानों के बाहर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। कुछ ऐसा ही नजारा एक बार फिर शनिवार को दिल्ली में शराब ठेकों के बाहर देखने को मिला है। दरअसल इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो ये कि दिल्ली सरकार 1 अगस्त से दोबारा पुरानी शराब नीति लागू करने जा रही है।

