दिल्लीः COVID में सरकारी ड्यूटी पर जान गंवा दी, लेकिन ढाई साल बाद भी ज्यादातर को नहीं मिला मुआवजा

Covid Compensation: कोरोना के कारण सरकारी ड्यूटी पर जान गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया था। लेकिन अब पीड़ित परिवारों को मुआवजा हासिल करने के लिए दर-दर की ठोकर खानी पड़ रही है। इस बात का खुलासा एक आटीआई के जरिए हुआ है।

Lost life on Duty in COVID, but compensation of one crore to most of Delhi government still stuck