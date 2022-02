इंस्टाग्राम पर मिले एक म्यूट कपल की लव स्टोरी ने जीता इंटरनेट यूजर्स का दिल!

प्रेम को किसी जुबान की आवश्यकता नहीं। तेलंगाना की गूंगी युवती अतरम लता की दोस्ती इंस्टाग्राम पर आंध्र प्रदेश के गूंगे अरुण से हुई थी। इसके बाद दोनों को एक -दूसरे से प्यार हुआ फिर दोनों नेशादी कर ली।

प्यार होना और उसे पाना एक खूबसूरत एहसास है। आजकल सोशल मीडिया की भूमिका भी प्यार को ढूँढने में महत्वपूर्ण हो चुकी है। एक ऐसी ही लव स्टोरी आजकल इंटरनेट यूजर्स को खूब रास या रही है और ये काफी वायरल भी हो रही है। ये लव स्टोरी है म्यूट कपल की जो सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा खूब पसंद की जा रही है। गूंगी युवती अतरम लता और गूंगे युवक अरुण इंस्टाग्राम के जरिए दोस्त बने थे। दोनों में प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली। इनकी शादी कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कराई है।

Love Story of a Mute Couple Who Met on Instagram Winning The Internet (PC: India times)