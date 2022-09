लंपी वायरस से देशभर में 58 हजार से अधिक गायों की मौत, 16 राज्यों में फैली बीमारी, दूध संकट को लेकर केंद्रीय मंत्री ने जानकारी

लंपी वायरस के कारण देशभर में 58 हजार से अधिक गायों की मौत हो गई है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी इस 150 से अधिक मामले सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बताया कि यह बिमारी 16 राज्यों में फैल गई है।

देश के 16 राज्यों में फैल चुकी लंपी वायरस नाम की बिमारी के कारण लगातार पशुओं की मौत हो रही है। अभी तक इसके 12 राज्यों में फैलने की बात चल रही थी, लेकिन अब केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि लंपी वायरस बिमारी 16 राज्यों में फैल चुकी है, जिसने 58 हजार से अधिक गायों की जान ले ली है। उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए सभी राज्यों के साथ काम करने के लिए दिल्ली में कंट्रोल रूम शुरू किया गया है, जिसके जरिए अधिकारी सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए बिमारी के रोकथाम के लिए विचार-विमर्श कर रहे हैं।

Lumpi virus killed more than 58 thousand cows across the country, disease spread in 16 states