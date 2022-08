ऐतिहासिक बिल से लेकर हंगामे तक, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में वेंकैया नायडू का कार्यकाल रहा कितना अलग

Venkaiah Naidu Farewell: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को आज राज्यसभा में विदाई दी गई। वेंकैया नायडू का कार्यकाल अन्य उपराष्ट्रपतियों से काफी अलग और कई उतार-चढ़ाव से भरा रहा। इस दौरान सदन हंगामे के बावजूद सुचारु रूप से चले ये सुनिश्चित किया। उनके कार्यकाल से जुड़ी कुछ खास बातें ...

एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में आज अपने कार्यकाल के पाँच साल पूरे करेंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं। नायडू 11 अगस्त, 2017 को यूपीए उम्मीदवार गोपालकृष्ण गांधी को हराकर भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बने थे। अब उनकी जगह जगदीप धनखड़ लेंगे जोकि 11 अगस्त को शपथ ग्रहण करेंगे। आज वेंकैया नायडू अपना पद छोड़ रहे हैं और इस अवसर पर संसद भवन में उनके लिए विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान नायडू काफी भावुक भी हुए।

M Venkaiah Naidu: A look on tenure of outgoing Vice President of India