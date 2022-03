ऑफिस में निजी काम के लिए मोबाइल इस्तेमाल करने पर जा सकती है जॉब, हाईकोर्ट ने दिया ये अहम फैसला

अगर आपको ऑफिस में मोबाइल के जरिए अपने पर्सनल काम करने की आदत है तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि अब दफ्तर में मोबाइल पर अपना निजी काम करना आपको भारी पड़ सकता है। मद्रास हाई कोर्ट ने इसको लेकर अहम फैसला सुनाया है।



ऑफिस में बैठकर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और ये इस्तेमाल अपने निजी काम के लिए करते हैं तो जरा संभल जाइए। दफ्तर में बैठकर अपना निजी काम करने पर अब आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। दरअसल तमिलनाडु (Tamilnadu) की एक अदालत ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर के समय में निजी काम के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यही नहीं कोर्ट ने इस बारे में तमिलनाडु सरकार (Tamilnadu Govt) से नियम-कायदे (Regulations) बनाने के लिए भी कहा है।

