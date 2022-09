शारीरिक सुख के लिए ना हो शादी, जानिए किस बात पर कोर्ट ने दिया जोर

शादी जैसे पवित्र बंधन को जो लोग सिर्फ शारीरिक सुख का जरिया मानते हैं उनको लेकर कोर्ट की ओर से अहम टिप्पणी की गई है। दरअसल एक बड़े मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा है कि, शादी सिर्फ शारीरिक सुख के लिए नहीं होना चाहिए।

शादी का उद्देश्य सिर्फ शारीरिक सुख नहीं होना चाहिए। ये कहना है मद्रास उच्च न्यायालय का। कोर्ट ने कहा है कि, विवाह केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं है बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य संतान पैदा करना है। न्यायमूर्ति कृष्णन रामासामी ने अपने दो बच्चों की कस्टडी को लेकर अलग रह रहे दंपति के विवाद की सुनवाई के दौरान यह अहम टिप्पणी की है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि, वैवाहिक बंधन के महत्व को सभी लोगों को समझना होगा। अगर आप समझते हैं कि शादी सिर्फ शारीरिक सुख के लिए है तो यह न्यायोचित नहीं है।

