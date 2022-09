UP की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी होगा मदरसों का सर्वे: CM धामी का ऐलान

उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। इसकी मांग उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने की थी जिसपर राज्य सरकार ने अपनी सहमति दे दी है।

उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स की मांग के बाद प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि राज्य के मदरसों की लगातार शिकायतें आ रही हैं इसलिए अब इनके सर्वे की आवश्यकता है। जल्द ही रणनीति बनाकर उसपर अमल किया जाएगा।

Madrasas survey would be done in Uttrakhand says CM Dhami