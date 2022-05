कोर्ट से राहत के बाद राणा दंपति के लिए नई मुसीबत, घर पहुंची BMC की टीम

BMC team at Navneet Rana's house in Khar: सेशंस कोर्ट से मिली जमानत के बाद भी राणा दंपति की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। BMC की टीम अवैध निर्माण के मामले में उनके आवास पर पहुँच गई हैं।

सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को आज सेशंस कोर्ट से राहत मिली। इस राहत के बाद दंपति के सामने एक नई आफत ने दस्तक दे दी है। अवैध निर्माण के मामले में BMC की टीम राणा दंपति के खार वेस्ट में स्थित उनके आवास पर निरीक्षण के लिए पहुँच गई है। इससे पहले मंगलवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने दंपति को नोटिस जारी किया था।

Maharashtra : BMC team at Navneet Rana's house in Khar, bail on one side