Maharashtra Political Crisis: 30 जून को फ्लोर टेस्ट के लिए मुंबई वापस पहुंचेगा शिंदे गुट, आज किए कामाख्या देवी के दर्शन

Assam | Rebel Shiv Sena leader Eknath Shinde along with four other Maharashtra MLAs reach Kamakhya Temple in Guwahati pic.twitter.com/UVtFkdJQcx— ANI (@ANI) June 29, 2022

I'm here to pray for the peace & happiness of Maharashtra. Will go to Mumbai tomorrow for the floor test & follow all the process: Rebel Shiv Sena leader Eknath Shinde, in Guwahati, Assam pic.twitter.com/ErHwhz6Ny2— ANI (@ANI) June 29, 2022

A letter in circulation on social media about Maharashtra Governor asking for a Floor test in the Legislative Assembly on 30th June is fake: Maharashtra Raj Bhavan— ANI (@ANI) June 28, 2022

बता दें, मंगलवार 28 जून को , भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि, ‘आज राज्यपाल से मिलकर हमने कहा कि राज्य की जो परिस्थिति दिखाई देती है इसमें 39 विधायक शिव सेना के बाहर हैं और साफ है कि वे कांग्रेस और एनसीपी के साथ महा विकास अघाड़ी सरकार का हिस्सा नहीं रहना चाहते। लिहाजा यह सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है। इसलिए हमने राज्यपाल से मांग की कि वह मुख्यमंत्री को फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत सिद्ध करने का आदेश दें।’