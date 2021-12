महाराष्ट्र में मिले ओमिक्रॉन के 23 नए मामले, सीएम उद्धव ने रात 10 बजे बुलाई बैठक, क्या राज्य में लगेंगी पाबंदियां

महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों के चलते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रात 10 बजे कोविड टास्क फोर्स की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि सीएम ठाकरे भी बढ़ते मामलों के चलते कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं।

नई दिल्ली। देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। अब तक देश के कई राज्यों में नए वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। अब तक देश के कई राज्यों में यह वेरिएंट फैल चुका है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में ओमिक्रॉन के नए केस आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 300 से अधिक हो गई है। महाराष्ट्र में आज ओमिक्रॉन के 23 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट के मरीजों की संख्या 88 हो गई है। राज्य में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों के चलते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रात 10 बजे कोविड टास्क फोर्स की बैठक बुलाई है।

